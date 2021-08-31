Создатели «Бэтвумен» озвучили имя исполнительницы роли Ядовитого Плюща

Роль Ядовитого Плюща в сериале «Бэтвумен» достанется актрисе Бриджет Риган. Кинокартина вернется на канал CW не только с новым сезоном, но и с антагонистом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Актриса подтвердила информацию о новой роли в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, это будет очень весело. Риган предстоит сыграть новую версию Плюща —ее персонажем станет Памела Айсли, бывшая студентка университета Готема. По сюжету она готовится к выпуску после учебы на кафедре ботаники. Один неудачный эксперимент сделает из героини настоящую злодейку. Зрители смогут увидеть премьеру уже 13 октября.