Создатель «Внутри Лапенко» анонсировал выход четвертого сезона сериала | 360°

Знаменитости 08 ноября 2022, 23:16 Создатель «Внутри Лапенко» анонсировал выход четвертого сезона сериала Комик Антон Лапенко: работа над четвертым сезоном «Внутри Лапенко» идет полным ходом YouTube

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Блогер и актер Антон Лапенко заявил о работе над четвертым сезоном веб-сериала «Внутри Лапенко». Его выход комик анонсировал на презентации фильма «По-мужски» в Санкт-Петербурге, сообщил Piter.TV.

Во время пресс-конференции многие зрители захотели узнать, выйдет ли новый сезон проекта «Внутри Лапенко». Блогер признался, что на данный момент работа над продолжением идет полным ходом. Распространятся о датах выхода шоу Лапенко не стал.

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«Я не стану раскрывать все секреты. Могу сказать только одно: ждать есть смысл. В определенное время», — отметил он.

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На вопрос о возможном выходе полнометражной версии проекта Лапенко ответил уклончиво. Шансы, по его словам, есть, однако точной информации о старте работы не поступало.

Лапенко заметил, что не хотел бы полностью уходить в работу над драматическими образами. Актер планирует принимать участие в разноплановых проектах. В картине «По-мужски» он исполнил главную роль.