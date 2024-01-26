Знаменитости 26 января 2024, 15:22 Создатель кукольной адаптации «Трех мушкетеров» Путниньш умер в возрасте 73 лет

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Режиссер, художник и создатель датско-латвийской кукольной адаптации романа Александра Дюма «Три мушкетера» Марис Путниньш скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил сайт therussiannews.ru со ссылкой на латвийские СМИ.

Режиссер окончил актерскую студию при Государственном Театре кукол, он также учился в Государственной художественной академии и Педагогическом институте Лиепаи.

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Отмечается, что Путниньш участвовал в проектах «Ежики в большом городе», «Джимлай Руди Ралала», «Птичья клетка», «Маленькие разбойники».