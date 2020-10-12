Создатель Тюменского симфонического оркестра скончался после заражения коронавирусом

Главный режиссер и основатель Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков умер от COVID-19. Музыканту был 71 год.

О смерти Шестакова сообщил известный пианист Денис Мацуев на своей станице в Facebook.

«Пришла трагическая новость из моей дорогой и любимой Тюмени. Ушел из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили и выступали вместе и в Омске, и, самое главное, в Тюмени, где он был первым главным дирижером нового Тюменского симфонического оркестра», — написал Мацуев.

Он также отметил, что смерть Шестакова — это большая трагедия для всей страны. Музыкант основал Тюменский симфонический оркестр пять лет назад, чем воплотил в жизнь свою давнюю мечту. Он сразу стал популярным во многих городах России. Любили Шестакова и сами музыканты. По словам Мацуева, к каждому из них он относился, как к родному человеку.

У Шестакова остались молодая беременная жена и маленькая дочка.

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