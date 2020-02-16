Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов утонул в Австралии

Диджей и композитор Андрей Иванов умер, утонув в Австралии. Он прославился саундтреком к сериалу «Бригада».

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы», — написал журналист Михаил Козырев на своей странице Facebook.

По словам Козырева, вместе с диджеем была его 45-летняя жена Юлия. Ее удалось спасти.

Жена Иванова, по информации Daily Mail, получила несколько ссадин от скал и сломала два пальца. Ее госпитализировали в больницу святого Винсента. Андрея Иванова нашли на скалах в бессознательном состоянии. Медики попытались оказать ему помощь на берегу, но он так и не пришел в себя.

«Медики тесно сотрудничали со спасателями и сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — цитирует издание врача скорой помощи.

Очевидцы рассказали, что это произошло на глазах всего пляжа. Все видели, как огромная волна подхватила супругов и унесла их к скалам.

Андрей Иванов является одним из создателей проекта Triplex, который специализируется на электронной музыке. Самая известная их работа — саундтрек к сериалу «Бригада». Они, кроме того, записывали музыку к фильму «Бой с тенью».