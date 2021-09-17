Умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Изобретатель, создатель популярного и доступного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер умер в четверг, 16 сентября. Мужчине был 81 год. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на газету Guardian.

Дочь изобретателя Белинда Синклер рассказала, что ее отец умер утром у себя дома в Лондоне. Его окружали родные и близкие люди.

«Он был просто изумительным человеком. Конечно, он был очень умным, всегда всем интересовался. Моя дочь и ее муж — инженеры, и он всегда говорил с ними о технике», — рассказала девушка.