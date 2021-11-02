Создатель метода когнитивной психотерапии скончался в США

Знаменитый американский психиатр и психотерапевт Аарон Бек скончался. Ему было 100 лет. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на социальные сети Институт Бека.

Бек получил известность благодаря созданию метода когнитивной психотерапии. Специалист считал главной своей целью «помогать людям жить более здоровой, счастливой и значимой жизнью».

«Сегодня наш институт, наше сообщество практикующих врачей и пациентов, а также семья Бек скорбят о потере моего выдающегося отца, доктора Аарона Бека. Он умер в своем доме в возрасте 100 лет», — рассказала дочь психиатра Джудит.