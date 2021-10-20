Создатель истребителя СУ-30 скончался в Москве

Один из создателей многоцелевого истребителя Су-30 Игорь Емельянов умер. Смерть мужчины наступила в Москве. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу компании «Сухой».

Мужчина не успел дожить до своего 87-летнего дня рождения. О причинах смерти авиаконструктора информации не поступало. При жизни Емельянов руководил разработкой и испытаниями топливных систем самолетов.

Ранее в Самаре умер актер Виктор Евграфов, который исполнил роль Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе. Мужчине было 73 года. Актер боролся с проблемами со здоровьем, которые получил в результате работы каскадером.