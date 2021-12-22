Создатель ботокса Алан Скотт скончался

Умер создатель ботокса Алан Скотт. Мужчине было 89 лет. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Информации о причинах смерти Скотта не поступало.

Алан Скотт родился 13 июля 1932 года в Калифорнии. Он получил известность благодаря своей работе по разработке и производству ботокса. С 1961 по 2013 год он являлся старшим научным сотрудником в Институте исследования глаза Смита-Кеттлвелла. С 1997 по 2006 год Скотт занимал пост заместителя председателя офтальмологии в Калифорнийском Тихоокеанском медицинском центре.