«Современным исполнителям такое и не снилось»: Лолита поделилась воспоминаниями о Градском

На концертах Александра Градского негде было упасть яблоку, его любила интеллигенция, а в своем творчестве певец и композитор удивительным образом сочетал классический вокал и дух рок-н-ролла. Такими впечатлениями об умершем музыканте поделилась с «360» певица Лолита Милявская.

«Это удивительное сочетание классического вокала и рок-н-ролльного духа. Этот человек был запрещен в разные времена, его любила интеллигенция, на его концертах невозможно было яблоку упасть. Я думаю, что многим сегодняшним топовым исполнителям не снились такие приемы. Он выходил в акустических концертах, и рок-н-ролла от этого было не меньше, чем с большой командой», — рассказала Милявская.

Лолита добавила, что Градский также был «сумасшедшим лириком». По словам собеседницы, она была знакома с музыкантом, который очень трепетно к ней относился.

«Всю жизнь, сколько бы мне ни было лет, он относился ко мне как к той 16-летней девочке, с которой его познакомили мои родители. Я дико сожалею, мне хотелось бы продлить жизнь таких людей, как Саша. <…> Царствия небесного и рок-н-ролла там», — с горечью сказала певица.

Народный артист России Александр Градский умер прошлой ночью в одной из столичных клиник. Ему было 72 года. Накануне певца положили в реанимацию с подозрением на инсульт.