«Современник» удивился новостям об эмиграции Чулпан Хаматовой

В «Современнике» прокомментировали слухи о том, что народная артистка России Чулпан Хаматова якобы эмигрировала из страны. Представитель театра Елена Волкова заявила изданию «Подъем», что им об этом ничего не известно, но никаких замен в ближайших спектаклях с Хаматовой нет.

Пресс-секретарь «Современника», комментируя сообщения о предполагаемой эмиграции известной актрисы, заявила, что не знает, откуда в СМИ появляется подобная информация.

«То Ахеджакова уехала, то теперь Хаматова… Я такой информацией не располагаю. В спектаклях с Хаматовой никаких замен нет», — заявила Волкова.

Телефон Хаматовой недоступен, отметило издание.

О том, что Чулпан Хаматова эмигрировала из России и переехала жить в Латвию, где у нее якобы есть недвижимость, ранее сообщил Telegram-канал «Закулиска». Отмечалось, что в нескольких спектаклях Хаматову заменит Марина Александрова.

В «Современнике» ближайшие спектакли с Хаматовой запланированы на 15 и 16 марта.

Ранее РИА ФАН передало, что Россию покинул Валерий Леонтьев. Друг певца рассказал, что он улетел в Майами, где у него есть недвижимость.

В Госдуме ранее предложили запретить возвращаться в страну деятелям культуры и бизнесменам, покинувшим ее во время спецоперации на Украине, писал RT.