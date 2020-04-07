07 апреля 2020, 13:57
Совладельца Skyeng обвинили в нарушении карантина
Блогер Илиас Меркури обратил внимание на то, что управляющий партнер онлайн-школы английского языка Skyeng Александр Ларьяновский нарушил карантин. Совладелец компании недавно вернулся из Черногории. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Свои доводы Меркури объяснил на личном YouTube-канале.
По его словам, в начале марта Ларьяновский прибыл в Москву из Черногории, однако вместо двухнедельного карантина посещал массовые мероприятия и гулял по улице.
Позже управляющий партнер школы подписал петицию за усиленные меры против распространения коронавируса в России.