Совладельца Skyeng обвинили в нарушении карантина

Свои доводы Меркури объяснил на личном YouTube-канале.

По его словам, в начале марта Ларьяновский прибыл в Москву из Черногории, однако вместо двухнедельного карантина посещал массовые мероприятия и гулял по улице.

Позже управляющий партнер школы подписал петицию за усиленные меры против распространения коронавируса в России.