Советы Меган Маркл по борьбе с коронавирусом развеселили интернет-пользователей

В настоящее время герцоги Сассекские соблюдают режим изоляции в собственном доме в канадском Ванкувере. Однако пара решила поддерживать связь с внешним миром и опубликовала советы, которые помогут защититься от распространения коронавируса.

«Лучший для всех нас способ, которым мы можем поддержать медицинских работников, — это убедиться, что мы не делаем их работу еще более трудной, распространяя эту болезнь дальше», — отметили супруги.

Меган Маркл и принц Гарри порекомендовали мыть руки, не трогать лицо и сидеть дома.

Интернет-пользователи в комментариях заявили, что эти правила карантина известны уже несколько недель. По их мнению, герцоги не предложили ничего нового. Подписчики заметили: «Вы думаете, мы этого не знаем? Ребята, вы серьезно?», «Ничего такого, чего нам уже не говорили сто раз. Все еще пытаетесь оставаться актуальными?».