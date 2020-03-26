    26 марта 2020, 11:23

    Советы Меган Маркл по борьбе с коронавирусом развеселили интернет-пользователей

    Ольга Ситникова

    На официальной странице в Instagram принц Гарри и его супруга Меган Маркл опубликовали советы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако подписчикам такие рекомендации показались слишком очевидными. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    В настоящее время герцоги Сассекские соблюдают режим изоляции в собственном доме в канадском Ванкувере. Однако пара решила поддерживать связь с внешним миром и опубликовала советы, которые помогут защититься от распространения коронавируса.

    «Лучший для всех нас способ, которым мы можем поддержать медицинских работников, — это убедиться, что мы не делаем их работу еще более трудной, распространяя эту болезнь дальше», — отметили супруги.

    Меган Маркл и принц Гарри порекомендовали мыть руки, не трогать лицо и сидеть дома.

    Интернет-пользователи в комментариях заявили, что эти правила карантина известны уже несколько недель. По их мнению, герцоги не предложили ничего нового. Подписчики заметили: «Вы думаете, мы этого не знаем? Ребята, вы серьезно?», «Ничего такого, чего нам уже не говорили сто раз. Все еще пытаетесь оставаться актуальными?».