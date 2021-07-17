«Советую перечитать». Менеджер МакSим оценила стих Шнурова о смерти певицы

Представитель МакSим Яна Богушевская оценила стих Сергея Шнурова, в котором он высказался на тему того, как «все ждут» смерти певицы. Менеджер артистки похвалила лидера «Ленинграда» и призвала всех, кого покоробила его лирика, перечитать стихотворение несколько раз.

Шнуров ранее написал стих, посвященный тому, как широко в новостях освещают смерти знаменитостей. Поводом стала кончина Петра Мамонова, а также госпитализация МакSим. Шнуров упрекнул блогеров, которые «складывают трафик из трупов». Он отметил, что если бы не печальные новости о народных кумирах, то «на безрыбье» спасали бы только посты с котиками.

Однако многих поклонников МакSим оскорбило то, как высказался о ней Шнуров.

«Все ждут, когда уже умрет МакSим, чтоб некрологи стряпать всех мастей и собирать просмотры с ними, лайки», — написал лидер «Ленинграда» в своем стихе.

Представитель МакSим, напротив, оценила стихотворение.

Источник фото: скриншот Stories на странице Яны Богушевской в Instagram

«Молодец! А для тех, кто не вчитывается, считая, что Шнуров оскорбляет МакSим, советую перечитать несколько раз», — написала Богушевская у себя в Stories в Instagram.