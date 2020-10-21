Советскую актрису Светлану Крючкову госпитализировали

В одну из петербургских клиник госпитализировали звезду фильма «Большая перемена» Светлану Крючкову. Что стало причиной обращения к врачам, пока неизвестно.

Актриса лично подтвердила StarHit, что сейчас находится в больнице, но не стала раскрывать подробности. Известно, что несколько лет назад у Крючковой диагностировали рак четвертой стадии. Она прошла курс лечения в Германии и выздоровела.

Но и до этого диагноза у Крючковой были проблемы со здоровьем — она перенесла 10 операций и даже клиническую смерть.

Светлана Крючкова широко известна по ролям в фильмах «Большая перемена», «Чучело», «Похороните меня за плинтусом», «Старший сын», «Курьер», «Старые клячи», «Юнкера», «Родня», «Брежнев» и других.

В мае российскую актрису Алену Бабенко положили в больницу с подтвержденным коронавирусом. Сначала она почувствовала слабость, а потом у нее поднялась температура. Из-за этого ей пришлось отказаться от участия в шоу «Танцы со звездами».