Советскую актрису нашли мертвой в день ее 85-летия

Советскую актрису Эрлену Осипович обнаружили мертвой в ее квартире в Москве в день ее 85-летия. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Близкие приехали домой к актрисе в ее день рождения, 6 февраля, но так и не успели поздравить ее с 85-летием. Дверь им никто не открыл. Осипович уже была мертва.

По предварительным данным, причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность.

Элена Осипович родилась 6 февраля 1937 года. Она окончила Высшее театральное училище имени Щукина. С 1959 по 1967 год выступала в Московском областном театре драмы и комедии. В 1968–1972 годах работала в Германии в Драматическом театре Группы советских войск.

По возвращении на родину стала актрисой Театра-студии киноактера, сыграла в постановках «Горе от ума», «День приезда — день отъезда», «Много лет спустя» и «Без вины виноватые». Кинодебют Осипович состоялся в фильме «Бесконечность», где она сыграла эпизодичную роль. Более широкому кругу зрителей она известна по фильмам «Дети солнца», «Мертвые души», «Сибирь», «Опровержение».

Накануне стало известно о смерти заслуженного артиста России, создателя Музея граммофонов, клоуна и дрессировщика Владимира Дерябкина.