Советский яхтсмен Эдуард Шугай скончался в Петербурге

Известный советский яхтсмен и блокадник Эдуард Шугай умер в Санкт-Петербурге в четверг, 30 сентября. Мужчине было 84 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на группу парусного союза Санкт-Петербурга в «ВКонтакте».

Последние годы своей жизни спортсмен боролся с тяжелой болезнью. 5 октября он мог бы отпраздновать свой юбилей. «Светлая память о замечательном человеке и выдающемся яхтсмене Эдуарде Ивановиче Шугае навсегда останется в нашей памяти», — сообщили в парусном союзе.