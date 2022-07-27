Советский и литовский артист Витаутас Томкус умер на 82-м году жизни

Известный советский актер театра, кино и ТВ, заслуженный артист Литовской ССР Витаутас Томкус ушел из жизни в возрасте 81-го года. Об этом написал сайт utro.ru со ссылкой на литовские СМИ.

Смерть артиста наступила в городе Вильнюсе. О том, что послужило причиной смерти Томкуса, не сообщается.

Витаутас Томкус сыграл в таких кинокартинах как «Никто не хотел умирать», «Эксперимент доктора Абста», «Айвенго», «Остров сокровищ», «Кортик» и в других. Артист внес большой вклад в развитие советского кинематографа.