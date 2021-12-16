Советский актер театра и кино Паули Ринне скончался

Актер Паули Ринне умер. Его смерть наступила в Финляндии. Об этом сообщила газета «Культура» со ссылкой на Национальный театр Карелии.

Последние годы своей жизни мужчина боролся с болезнью. Он проводил время в кругу семьи, детей и внуков. На момент смерти ему было 87 лет, передало РИА ФАН.

Актер родился 25 июня 1934 года в Новосибирской области. Он стал известен благодаря ролям в картинах «Совесть», «Особое мнение», «Города и годы», «Доверие» и другие.