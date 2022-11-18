Знаменитости 18 ноября 2022, 12:52 Советский актер Басилашвили поделился воспоминаниями о кинорежиссере Эльдаре Рязанове Актер Басилашвили: Рязанов внимательно относился к детальности разработки каждого образа Публичное достояние

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В день рождения советского и российского кинорежиссера и актера Эльдара Рязанова своими воспоминаниями о нем поделился советский и российский актер, народный артист СССР, артист Большого драматического театра Олег Басилашвили, написало РИА ФАН.

По словам Басилашвили, легендарный режиссер был хорошим человеком, требовательным не только к окружающим, но и к себе.

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«Он очень внимательно относился к детальности разработки каждого образа, его биографии, поведения, сверхзадачи, сверхсверхсверхзадачи: все это разрабатывалось очень тщательно, серьезно», — сообщил артист.

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Актер рассказал, что из всех фильмов Рязанова ему больше всего нравятся те, где он имел возможность импровизировать внутренний образ.

“Такие ленты для меня дороже всего», — отметил Басилашвили.

Зрителям, по его словам, наверное, больше импонируют фильмы «Вокзал для двоих» и «Служебный роман».

Сегодня, 18 ноября, Эльдару Рязанову исполнилось бы 95 лет.