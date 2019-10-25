Константин Райкин сам признался, тоже понимал, какой это ответственный поступок, когда собирался стать актером.

«Я учился в физико-математической школе-интернате № 45 при Ленинградском государственном университете, где было четыре уклона, четыре углубленные программы — по математике, физике, химии и биологии. После выпуска я решил поступать на биологический факультет — был очень серьезно готов. Но во время поступления параллельно сдал вступительные экзамены в театральное училище имени Щукина. И понял, что теперь я на своем месте, а все остальное — какая-то иллюзия, с которой мне надо срочно расстаться», — рассказал актер и режиссер.

Аркадий Исаакович и Руфь Марковна, его родители, не знали о решении сына, потому что были на гастролях в Чехословакии. Константин Аркадьевич вспоминает, что это все было «стихийно и странно» даже для него.

«Когда же моя дочь Полина решила стать актрисой, я никак в этом не участвовал — не отговаривал и не помогал. Я рано понял, что она умная, очень умная девочка и поэтому робко, вяло попытался сказать ей, что, может, лучше стать критиком, а не актрисой. Но она так зыркнула на меня, что я замолчал. Просто понял, что советовать что-то не могу — это уже не моя пьеса, надо уйти за кулисы. У меня есть право только совещательного голоса, но не решающего, поскольку дочь стала самостоятельным взрослым человеком», — признался Райкин.

На сегодняшний день Полина Райкина одна из самых востребованных молодых актрис России. Она часто снимается в кино, работает в театре, также ведет занятия по актерскому мастерству в «Высшей школе сценических искусств» и Школе при Ансамбле танца Игоря Моисеева.