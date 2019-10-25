  • «Советовать что-то не могу — это уже не моя пьеса». Константин Райкин — об отношениях с дочерью

    25 октября 2019, 18:31

    Ольга Ломакина

    Часто детям артистов бывает сложно — им постоянно приходится доказывать окружающим, что они талантливы сами по себе, сами всего добились и сами чего-то стоят. Актрисе Полине Райкиной, дочери знаменитого Константина Райкина и внучке легендарного Аркадия Райкина вдвойне трудно. Зная, что ее будут сравнивать с ее талантливыми предками, она все же стала актрисой. Подробнее об этом сайту «Дни.ру» рассказал худрук «Сатирикона» Константин Аркадьевич Райкин.

    Константин Райкин сам признался, тоже понимал, какой это ответственный поступок, когда собирался стать актером.

    «Я учился в физико-математической школе-интернате № 45 при Ленинградском государственном университете, где было четыре уклона, четыре углубленные программы — по математике, физике, химии и биологии. После выпуска я решил поступать на биологический факультет — был очень серьезно готов. Но во время поступления параллельно сдал вступительные экзамены в театральное училище имени Щукина. И понял, что теперь я на своем месте, а все остальное — какая-то иллюзия, с которой мне надо срочно расстаться», — рассказал актер и режиссер.

    Аркадий Исаакович и Руфь Марковна, его родители, не знали о решении сына, потому что были на гастролях в Чехословакии. Константин Аркадьевич вспоминает, что это все было «стихийно и странно» даже для него.

    «Когда же моя дочь Полина решила стать актрисой, я никак в этом не участвовал — не отговаривал и не помогал. Я рано понял, что она умная, очень умная девочка и поэтому робко, вяло попытался сказать ей, что, может, лучше стать критиком, а не актрисой. Но она так зыркнула на меня, что я замолчал. Просто понял, что советовать что-то не могу — это уже не моя пьеса, надо уйти за кулисы. У меня есть право только совещательного голоса, но не решающего, поскольку дочь стала самостоятельным взрослым человеком», — признался Райкин.

    На сегодняшний день Полина Райкина одна из самых востребованных молодых актрис России. Она часто снимается в кино, работает в театре, также ведет занятия по актерскому мастерству в «Высшей школе сценических искусств» и Школе при Ансамбле танца Игоря Моисеева.