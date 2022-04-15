Сотрудницу полиции в Улан-Удэ наказали из-за привлечения российского рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудница полиции, как отмечается, возбудила административное дело из-за трех размещенных в Сети клипов Моргенштерна. В дальнейшем она нарушила административное законодательство, ее привлекли к дисциплинарной ответственности.

Защищающий интересы рэп-исполнителя адвокат Сергей Жорин, подтвердил эту информацию. Сотрудница полиции, как он пояснил, была наказана за отказ прекратить производство по делу после того, как проверка показала отсутствие правонарушения.

Полиция Улан-Удэ, как отметил юрист, должна была закрыть дело в отношении Моргенштерна, но делать это сотрудница не стала. Лицо, проводившее расследование, было привлечено к дисциплинарной ответственности после жалобы в прокуратуру.

Моргенштерн, по словам Жорина, из-за «участившихся нападок на его творчество» намерен через суд добиваться компенсации морального ущерба. Сумму причиненного вреда рэпер оценил в 666 рублей.

В феврале полиция составила протокол на Моргенштерна о пропаганде наркотиков из-за его татуировки, напомнил RT.