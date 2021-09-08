Сотруднику Канье Уэста стало плохо после 33 часов работы

Сотрудники Канье Уэста, которые вместе с рэпером работали над музыкальным альбомом «Donda», рассказали об адских условиях работы у музыканта. Об этом сообщил NME со ссылкой на опубликованные в Twitter скриншоты чатов.

Автор поста заявил, что переписки сотрудников с музыкантом «к сожалению, настоящие». По данным скриншота, звукорежиссер пожаловался на переутомление. Он отметил, что ему пришлось обратиться к врачам.

«После 33 часов работы в Pro Tools я стал нервным, потерял зрение и затем упал в обморок на землю. Приехала „скорая“, но я отказался от госпитализации», — рассказал сотрудник.

Также там был представлен отрывок переписки с другим звукорежиссером. В сообщениях сказано о том, что Канье приехал на студию в девять часов утра, однако сотрудника не было на месте. После двух часов ожидания рэпер принял решение уволить работника. Тот же извинился и рассказал, что у него не сработал будильник, передала «Газета.ru».

«Перестань писать мне. Иди найди Бога. Возвращайся после того, как найдешь Бога», — ответил ему на это Уэст.