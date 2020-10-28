Сотрудники ОНК ответили на сообщения о содержании Ефремова в VIP-камере

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы ответили на сообщения о содержании актера Михаила Ефремова в VIP-камере, информирует RT.

«Члены ОНК Москвы до недавнего усиления карантинных мер неоднократно посещали Михаила Ефремова, содержащегося в камере СИЗО № 5. Это обычная четырехместная камера, в которой у артиста было двое соседей», — отметили сотрудники ОНК.

Они подчеркнули, что там нет отдельного санузла для артиста. Телевизоры и холодильники есть почти во всех камерах этого изолятора. Еще здесь находится обычный стол, предусмотренный правилами внутреннего распорядка.

Дополнительное питание заключенные этого и других СИЗО Москвы, кроме «Лефортово», заказывают не в кафе города, а через интернет-магазин ФГУП «Калужское» ФСИН РФ. Услуга оказывается официально и доступна каждому, у которых есть деньги на лицевом счете. Помимо прочего, угощать арестантов могут их родственники.

Накануне сотрудник московской пищевой фирмы, который работает в сфере услуг питания тюрьмы, рассказал, что из изолятора от Ефремова поступил заказ приготовить фаршированного яблоками гуся. Блюдо обошлось в три тысячи рублей. Правозащитники отметили, что оно тоже есть в каталоге онлайн-магазина.