Сотрудник Первого канала заявил, что Милохина продвигает любовник

Глава Дирекции кинопостпродакшна Первого канала Антон Ненашев считает, что у тиктокера Дани Милохина есть влиятельный любовник, который помогает ему в продвижении. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Скриншот его поста на эту тему появился в интернете. Ненашев утверждает, что только так можно объяснить участие Милохина в Петербургском экономическом форуме. Также, по его словам, об этом говорят источники из круга блогера.

Впрочем, скриншот поста может быть поддельным. Сам Ненашев это пока никак не комментировал.