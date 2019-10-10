Сотрудник клиники предложил видеоинтервью с Заворотнюк за деньги

Как сообщило издание, неизвестный, представившийся сотрудником больницы, где сейчас лежит Заворотнюк, рассказал, что имеет доступ к актрисе. Он предложил записать для журналистов видеоинтервью.

«Я буду задавать ей вопросы, которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа», — цитирует издание автора предложения.

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В середине сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк госпитализировали с отеком мозга, который появился на фоне тяжелой болезни. Представители актрисы неоднократно просили журналистов не спекулировать на состоянии Заворотнюк.

На этой неделе актрису перевезли в другую клинику. Медсестра из предыдущей рассказывала в интервью, что журналисты предлагали всему персоналу деньги за фотографии больной.