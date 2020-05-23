Сотникова нашла трогательную причину, чтобы не возвращаться в фигурное катание

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова не хочет еще сильнее портить свое здоровье — в будущем она планирует стать матерью. Именно поэтому она отказалась возвращаться в большой спорт после травмы.

Об этом олимпийская чемпионка рассказала изданию «Москва-Баку.ru».

Не хочу портить свое здоровье — оно и так уже подпорчено. А мне хочется быть еще мамой, бабушкой и, может, даже прабабушкой. Так что мое возвращение уже точно невозможно. Я окончательно решила, что не вернусь в большой спорт Аделина Сотникова.

Несмотря на решение покинуть большой спорт, Сотникова не собирается расставаться с фигурным катанием. Она рассказала, что хочет открыть свою школу фигурного катания. Если в будущем не возникнет проблем со здоровьем, спортсменка будет выступать в ледовых шоу.

23-летняя Аделина Сотникова заняла первое место во время Олимпиады в Сочи 2014 года. Она стала первой в истории СССР и России олимпийской чемпионкой в индивидуальном зачете женского одиночного катания.

Завершить карьеру спортсменка решила после травмы позвоночника. Последний раз она участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16. Официально свое решение бросить большой спорт она озвучила 2 марта 2020 года. Несмотря на это, эксперты пророчат фигуристке отличную карьеру в будущем, особенно в роли тренера. Они уверены — перед Сотниковой открыты новые и интересные возможности.