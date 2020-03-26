Глава Минздрава рассказал об улучшении состояния Лещенко

Глава Минздрава рассказал, что советскому и российскому певцу Льву Лещенко стало лучше. Протекание болезни вселяет надежду.

«Высокая кислородная поддержка не нужна, течение болезни позволяет надеяться на благоприятный исход», — заявил Михаил Мурашко.

Ранее народному артисту Льву Лещенко диагностировали воспаление легких. Певца и его супругу госпитализировали в больницу в Коммунарке. Там лечат пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.

Концертный директор Лещенко Олег Дмитриев подчеркнул, что окончательный диагноз артисту пока не поставили. Его лучший друг, заслуженный артист РСФСР Владимир Винокур призвал людей не поддаваться панике из-за вспышки инфекции.