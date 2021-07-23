Врачи заметили улучшения в состоянии здоровья певицы Марины Абросимовой (МакSим). Об этом сообщила представитель исполнительницы Маргарита Соколова.

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — написала Соколова в Instagram.

Она добавила, что у певицы действительно есть проблемы с легкими и наблюдаются сбои в организме. Женщина пояснила, что при таком тяжелом течении болезни это неизбежно.

«Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация», — отметила Соколова.

Певица попала в больницу в июне — после концерта в Казани. По словам исполнительницы, она не стала отменять выступление, несмотря на высокую температуру. После госпитализации медики сделали тесты на коронавирус, но они оказались отрицательными. Абросимова уже около месяца находится в искусственной коме. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Директор певицы ранее заявила, что узнала о плохом самочувствии МакSим уже после концерта в Казани. Она отметила, что певица сама решила не отменять выступление, чтобы не подводить поклонников.