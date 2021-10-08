Состояние здоровья телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. Врачи диагностировали у нее около 65% поражения легких, написал Telegram-канал Mash.

Телеведущую госпитализировали в конце прошлого месяца, тогда врачи обнаружили у нее коронавирус. Но если еще 1 октября поражение легких у актрисы составляло только 7%, то сейчас это значение достигло 60–65% — специалисты фиксируют отрицательную динамику.

Еще один важный показатель при ковиде — сатурация крови. Он определяет уровень количества в крови кислорода и, таким образом, демонстрирует, насколько хорошо легкие человека справляются со своей функцией. Сейчас сатурация у Гузеевой выше 95, но если она опустится, то ей проведут лечение потоками кислорода.

Также пока из рекомендаций для ведущей — дыхательная гимнастика и постоянный контроль всех показателей.

В своем аккаунте в Instagram актриса попросила не беспокоить ее и ее семью звонками и лишними вопросами, потому что ей «и так страшно», а также выложила кадры из больницы, на которых показала, как ей делают капельницу.