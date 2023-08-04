Знаменитости 04 августа 2023, 23:01 Состояние ушедшей из жизни Мирошниченко усугубили врачи частной клиники Подруга Ирины Мирошниченко рассказала о неудачном лечении актрисы в частной клинике РИА «Новости»

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Причиной смерти народной артистки Ирины Мирошниченко назвали полиорганную недостаточность, вызванную септическим шоком. Заболевание развилось на фоне тяжелой инфекции и привело к отказу работы органов. Как рассказала в беседе с сайтом kp.ru подруга актрисы, ухудшение состояния Мирошниченко пропустили врачи частной клиники.

По ее словам, артистка в начале года заболела бронхитом, который никак не проходил. За медицинской помощью она обратилась в известную частную поликлинику, где провела две недели.

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Специалисты не справились с лечением, а все это время инфекция распространялась по организму. В результате Мирошниченко отправили в государственную больницу, где врачи поместили актрису в реанимацию и ввели в медикаментозную кому, из которой она так и не вышла.

О полиорганной недостаточности Мирошниченко со ссылкой на источники в медицинских кругах писал Telegram-канал Mash. По словам собеседников канала, у актрисы произошло воспаление внутренней оболочки сердца, а после врачи нашли опухоль головного мозга.

Первым о смерти актрисы сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, который назвал Ирину Мирошниченко воплощением МХАТа.