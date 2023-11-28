Эксклюзив 28 ноября 2023, 19:48 «Состояние стабильное». PR-менеджер Боярского подтвердила его госпитализацию PR-менеджер Дуванова: Боярский находится в больнице в стабильном состоянии РИА «Новости»

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Народного артиста РСФСР, певца Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Эту информацию «360» подтвердила PR-менеджер актера Надежда Дуванова.

«Состояние стабильное, все хорошо», — подчеркнула она.

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Дуванова также подтвердила, что сейчас Боярский находится в медицинском учреждении. Других подробностей PR-менеджер артиста не привела.

Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский также сообщил РИА «Новости», что его отец перенес инфаркт. По его словам, сейчас музыкант находится в обычной палате и чувствует себя неплохо.

Супруга Боярского Лариса Луппиан заявила, что артист находится в больнице на плановом лечении и никакого инфаркта нет. Знаменитость якобы находится в Мариинской больнице, но там эти сведения не подтвердили.