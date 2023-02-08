Знаменитости 08 февраля 2023, 12:45 Состояние Николая Сванидзе осталось тяжелым Правозащитник Федотов: журналист Сванидзе находится в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Журналист и общественный деятель Николай Сванидзе остается в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС рассказал правозащитник, бывший глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

По его словам, врачи борются за жизнь Сванидзе.

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О том, что состояние известного журналиста и правозащитника тяжелое, накануне сообщал и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

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Николай Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких. Об этом стало известно 6 февраля. Была также неподтвержденная информация о том, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день Павел Гусев констатировал, что никаких изменений в состоянии Сванидзе нет.

Николай Сванидзе — автор нескольких программ на телевидении и радио, преподаватель Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». До конца 2022 года входил в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.