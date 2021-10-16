Поражение легких телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, достигло 65%. При этом уровень насыщения крови кислородом остается в норме, сообщил со ссылкой на источник Пятый канал.

Врачи пристально наблюдают за состоянием здоровья госпитализированной Ларисы Гузеевой. По информации канала, общее поражение легких актрисы выросло до отметки в 65%. Врачи не ведут разговоров о возможной выписке телеведущей.

Ранее состояние Ларисы Гузеевой стабилизировалось и ее не пришлось переводить в отделение реанимации. Телеведущая находилась в терапевтическом отделении с 60% поражения правого легкого и 50% левого. Артистка жаловалась на одышку.

Из больницы Лариса Гузеева обратилась к подписчикам через Instagram и показала, как ей ставят капельницу. Актриса призвала россиян быть осторожными и соблюдать меры для предотвращения заражения коронавирусом.

О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября. На скорой ее доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке.