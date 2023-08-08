08 августа 2023, 14:50
Состояние Лады Дэнс ухудшилось после ДТП
Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил, что состояние певицы после ДТП ухудшилось
Певица Лада Дэнс стала чувствовать себя хуже после ДТП. Об этом сообщил РИА «Новости» директор артистки Сергей Пудовкин.
Представитель звезды ранее отмечал, что специалисты исключили у нее перелом позвоночника. Сегодня врачи запретили общаться с Ладой Дэнс.
Реклама
«Это связано с ухудшением ее самочувствия. Сейчас реальная проблема с ее здоровьем», — пояснил директор певицы.
Пудовкин сказал, что прошедшей ночью исполнительнице сделали вторую операцию на лице. По его словам, специалисты старались оптимизировать порезы и разрывы.
Директор артистки добавил, что водитель, который вез Ладу Дэнс в день аварии, прошел экспертизу. Он был в адекватном состоянии, однако транспортная компания не обеспечила безопасности, заявил Пудовкин. Сторона певицы собирается подать к организации иск, предварительно на 12 миллионов рублей, заключил представитель звезды.
Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске 5 августа. В момент аварии она находилась на заднем сиденье машины транспортной компании, занимающейся перевозками VIP-пассажиров.
После происшествия певицу доставили в частную клинику. Пудовкин говорил «360», что знаменитость получила многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и травму бедра.
ДТП
Музыка
Реклама
Реклама