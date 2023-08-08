Знаменитости 08 августа 2023, 14:50 Состояние Лады Дэнс ухудшилось после ДТП Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил, что состояние певицы после ДТП ухудшилось РИА «Новости»

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Певица Лада Дэнс стала чувствовать себя хуже после ДТП. Об этом сообщил РИА «Новости» директор артистки Сергей Пудовкин.

Представитель звезды ранее отмечал, что специалисты исключили у нее перелом позвоночника. Сегодня врачи запретили общаться с Ладой Дэнс.

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«Это связано с ухудшением ее самочувствия. Сейчас реальная проблема с ее здоровьем», — пояснил директор певицы.

Пудовкин сказал, что прошедшей ночью исполнительнице сделали вторую операцию на лице. По его словам, специалисты старались оптимизировать порезы и разрывы.

Директор артистки добавил, что водитель, который вез Ладу Дэнс в день аварии, прошел экспертизу. Он был в адекватном состоянии, однако транспортная компания не обеспечила безопасности, заявил Пудовкин. Сторона певицы собирается подать к организации иск, предварительно на 12 миллионов рублей, заключил представитель звезды.

Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске 5 августа. В момент аварии она находилась на заднем сиденье машины транспортной компании, занимающейся перевозками VIP-пассажиров.

После происшествия певицу доставили в частную клинику. Пудовкин говорил «360», что знаменитость получила многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и травму бедра.