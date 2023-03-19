Знаменитости 19 марта 2023, 20:08 Состояние Костомарова улучшилось на фоне смены лечения «Известия»: состояние фигуриста Костомарова заметно улучшилось после смены лечения РИА «Новости»

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Состояние спортсмена Романа Костомарова начало улучшаться. Об этом сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, врачи решили поменять схему лечения. После этого спортсмену стало лучше.

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Врачи пока решили ничего не делать с зараженной рукой фигуриста. Когда у Костомарова наладится кровоснабжение, медики займутся «чисткой» небольших участков, отметил источник.

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Медики внимательно следят за самочувствием Костомарова, проверяя показатели крови каждые шесть часов. В настоящее время фигурист находится в сознании.

Ранее СМИ поделились подробностями об операциях, которые перенес олимпийский чемпион в танцах на льду. Врачи ампутировали спортсмену голени обеих ног.

Костомарова госпитализировали 10 января, врачи диагностировали у него пневмонию. В какой-то момент у спортсмена развился сепсис. Врачи приняли решение ампутировать ему пораженные некрозом стопы.

Сейчас с фигуристом работает психолог. Также каждый день в больницу к Костомарову приходит жена — фигуристка Оксана Домнина. Она и его близкие не делятся комментариями с прессой.