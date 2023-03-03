Знаменитости 03 марта 2023, 01:08 Состояние Костомарова начало улучшаться — СМИ «Известия»: фигуристу Костомарову провели несколько процедур плазмафереза РИА «Новости»

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В состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова наблюдаются некоторые улучшения, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Фигурист постепенно приходит в себя.

Также по данным источника издания, Костомарову провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови.

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Российский спортсмен попал в больницу с пневмонией в середине января. Состояние Костомарова ухудшалось, и врачи подключили его сначала к аппарату ИВЛ, а после — к ЭКМО.

В последствии поступила информация о том, что медики вынуждены были ампутировать спортсмену обе стопы, после этого появились данные и о возможной ампутации кистей рук.

В феврале у фигуриста выявили кровоизлияние в мозг и гематому в лобной доле. По последним данным на момент 20-х чисел февраля медики оценивали состояние Костомарова как стабильное.

Российская певица Анна Семенович, которая ранее выступала в танцевальном дуэте со спортсменом, рассказала, что знает фигуриста с детства, и он всегда был сильным человеком. Семенович пожелал ему здоровья, побороть этот недуг и выйти из больницы.