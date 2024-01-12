Знаменитости 12 января 2024, 12:42 Состояние кошки Тейлор Свифт оценили почти в 100 миллионов долларов

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Кошка Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон поднялась на третье место в рейтинге питомцев-миллионеров, ее состояние оценили в 97 миллионов долларов. Об этом сообщил НСН со ссылкой на портал AllAboutCats.

Кошке певицы девять лет, она снимается в рекламе и клипах своей хозяйки, что приносит ее серьезный доход. Пока Оливию Бенсон обгоняют по богатству лишь немецкая овчарка Гюнтер VI с состоянием в полмиллиарда долларов и кошка Нала, которая разменяла свою первую сотню миллионов.

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