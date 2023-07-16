Знаменитости 16 июля 2023, 16:30 Состояние госпитализированного актера Краско улучшилось Mash: состояние актера Краско стабилизировалось, он пошел на поправку РИА «Новости»

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Состояние народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного на фоне последствий инсульта, стабилизировалось. Актер перестал видеть галлюцинации, но психомоторное возбуждение сохраняется, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, операций артисту не проводили, он сам пошел на поправку. При этом он все еще находится в реанимации.

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«Пока пациент находится на нейропротекторной поддержке. Врачи сохраняют бдительность», — указано в сообщении.

Иван Краско попал в больницу несколько дней назад после того, как почувствовал себя плохо. У него выявили обширный инсульт — четвертый за полгода. Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что медики оставили актера в реанимации, но артист находится в сознании, а его температура в норме. По его словам, все более станет ясно в начале следующей недели. Помощница артиста Дарья Пашкова рассказала, что у Краско обнаружили тромб в голове. Но его уже извлекли.