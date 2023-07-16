16 июля 2023, 16:30
Состояние госпитализированного актера Краско улучшилось
Mash: состояние актера Краско стабилизировалось, он пошел на поправку
Состояние народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного на фоне последствий инсульта, стабилизировалось. Актер перестал видеть галлюцинации, но психомоторное возбуждение сохраняется, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, операций артисту не проводили, он сам пошел на поправку. При этом он все еще находится в реанимации.
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«Пока пациент находится на нейропротекторной поддержке. Врачи сохраняют бдительность», — указано в сообщении.
Иван Краско попал в больницу несколько дней назад после того, как почувствовал себя плохо. У него выявили обширный инсульт — четвертый за полгода. Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что медики оставили актера в реанимации, но артист находится в сознании, а его температура в норме. По его словам, все более станет ясно в начале следующей недели. Помощница артиста Дарья Пашкова рассказала, что у Краско обнаружили тромб в голове. Но его уже извлекли.
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