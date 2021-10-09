Состояние больной ковидом Гузеевой улучшилось

Состояние телеведущей Ларисы Гузеевой стабилизировалось, врачам не пришлось переводить ее в реанимацию. Ранее она попала в больницу с коронавирусом — легкие артистки оказались повреждены более чем наполовину.

Об этом сообщила kp.ru со ссылкой на источник. Он уточнил, что артистку не стали переводить в реанимацию, потому что ее состояние стабилизировалось самостоятельно. Все это время она находилась в терапевтическом отделении, где остается до сих пор.

По данным собеседника издания, правое легкое Гузеевой повреждено на 60%, а левое — на 50%. Температура ее тела не повышена и остается в норме, однако артистка продолжает жаловаться на одышку.

Информация об ухудшении состояния Гузеевой появилась утром 8 октября. По данным СМИ, за неделю поражение легких ухудшилось в разы — по состоянию на 1 октября оно составляло всего 7%. Медики постоянно мониторили уровень кислорода в крови, чтобы при необходимости принять меры. Однако этого не потребовалось: сатурация осталась в норме.

На своей странице в Instagram Гузеева поблагодарила всех за поддержку, но попросила не беспокоить ее саму и ее близких звонками. Она подчеркнула, что и без такого внимания боится ситуации, в которой оказалась.

Ларису Гузееву в тяжелом состоянии госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке 27 сентября. По данным СМИ, кроме ковида у нее диагностировали воспалительный процесс в почках и начальные признаки их повреждения.