Состояние Бабкиной стабильно. У нее не подтвердился коронавирус

Надежда Бабкина сейчас находится в больнице — ее госпитализировали с пневмонией. Состояние певицы стабильно, коронавирус у нее не подтвержден. Об этом «360» сообщил пресс-атташе театра Русская песня Александр Велор.

«Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено!» — рассказал Велор.

Ранее СМИ сообщили, что народную артистку России госпитализировали на скорой 1 апреля — она жаловалась на боли в сердце. Врачи диагностировали Бабкиной обширную двустороннюю пневмонию.

В ночь с 6 на 7 апреля ее состояние якобы ухудшилось, и врачи ввели ее в искусственную кому. Это сделано не из-за тяжести ее заболевания — источники Mk.ru утверждают, что это необходимо для нормально работы аппарата ИВЛ. По их словам, во сне Бабкина может сбивать трубку аппарата, которая должна быть неподвижной.

По имеющимся данным, ей два раза проводили тесты на коронавирус — они оказались отрицательными. Однако медики называют клиническую картину болезни «абсолютно коронавирусной».

Пресс-атташе Надежды Бабкиной призвал пожелать артистке скорейшего выздоровления и здоровья. Врачи пока не дают никаких прогнозов, однако надеются, что певица справится с заболеванием.

По последней информации, в России новым типом коронавируса заразились уже 7497 человек. 494 пациента справились с заболеванием, еще 58 — скончались.