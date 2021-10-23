Актер театра и кино Валерий Гаркалин, в начале месяца госпитализированный с ковидом, до сих пор остается в реанимации. Состояние артиста ухудшилось, сообщил Telegram-канал Mash.

Гаркалин подключен к ЭКМО. По данным СМИ, у актера почти полностью поражены легкие, их функции постепенно снижаются. Насыщение крови кислородом упало до 40%.

Медики также отмечают, что в организме 67-летнего актера повышаются маркеры воспаления, есть риск развития тромбозов. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на врачей сообщали, что Гаркалин идет на поправку. Утверждалось, что первые положительные результаты лечения проявились 12 октября.

Звезда фильма «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин попал в больницу 2 октября. У него подтвердился коронавирус. Представитель актера Наталья Теплова сообщала, что за несколько месяцев перед этим Гаркалин сделал прививку от коронавируса. А заразиться он мог где угодно, потому что не прекращал гастролировать, сниматься и преподавать. У актера также были проблемы с сердцем. В прошлом он успел пережить два инфаркта.

Ранее певец Александр Серов попал в больницу с коронавирусом. Композитор Игорь Крутой призвал молиться за здоровье артиста.