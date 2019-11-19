  • Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек

    19 ноября 2019, 05:00

    Анастасия Кукова

    18 ноября в Москве в Доме Пашкова состоялся девятый Бал дебютанток Tatler, традиционно организованный журналом о светской жизни при поддержке компании Mercury. На торжественном вечере были представлены высшему обществу 13 дебютанток из лучших семей России.
    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек

    Стали известны имена дебютанток бала журнала Tatler

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    Российская элита пожаловала на вечер в смокингах, бриллиантах и бальных платьях. На торжественном вечере собрались не только родственники дебютанток, но и самые яркие представители стильной Москвы. Чтобы произвести на них впечатление девушки летали на примерки платьев в Милан и Париж, несколько месяцев репетировали вальс и полонез.

    В этом году на балу блистала 17-летняя Дарья Дронова внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова. Она спортом не увлекается, но мечтает стать успешной предпринимательницей.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 1
    Дарья Дронова. Источник фото: РИА «Новости»

    Пятнадцатилетняя Елизавета Яковлева внучка народного артиста СССР Юрия Яковлева и правнучка народного артиста СССР Аркадия Райкина увлекается астрофизикой и озабочена проблемами экологии.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 2
    Елизавета Яковлева. Источник фото: РИА «Новости»

    Дочь певца и продюсера Валерия Меладзе 16-летняя Арина учится в выпускном классе и увлекается химией и биологией.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 3
    Арина Меладзе. Источник фото: РИА «Новости»

    Дочь президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева и президента Stella Art Foundation Стеллы Кесаевой 16-летняя Кристина вскоре закончит школу, она увлекается искусством и собирается поступать в ГИТИС на актерский факультет.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 4
    Кристина Кесаева. Источник фото: РИА «Новости»

    Внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина 21-летняя Анастасия учится на филологическом факультете МГУ. Она уверена, что ее избранник обязан подарить ей фризскую лошадь.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 5
    Анастасия Черномырдина (справа). Источник фото: РИА «Новости»

    Двадцатилетняя дочь телеведущей, журналистки и коуча в сфере ЗОЖ Юлии Бордовских и банкира Ивана Бронова Мария живет и учится в Нью-Йорке. Она создала коллекцию одежды с брендом Masterpeace.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 6
    Мария Бордовских. Источник фото: РИА «Новости»

    Дочь партнера швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG Ильдара Юнусова, сестра рэпера Тимати 16-летняя Анна мечтает заниматься современным азиатским искусством она прошла стажировку в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 7
    Анна Юнусова. Источник фото: РИА «Новости»

    Дочь председателя правления «Ингеокома» Дмитрия Евсеева и внучка многолетнего гендиректора ЗИЛа Валерия Носова 17-летняя Валерия хочет стать предпринимателем. Она также увлекается фигурным катанием и любит собак.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 8
    Валерия Евсеева. Источник фото: РИА «Новости»

    Внучка двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова 20-летняя Василиса учится в Мичигане и хочет закончить университет с отличием. Она уверена, что всего добьется всего своим трудом.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 9
    Василиса Михайлова. Источник фото: РИА «Новости»

    Внучка композитора Эдуарда Артемьева и дочь владельца лейбла Electroshock Records Артемия Артемьева 19-летняя Екатерина гордится знакомством с режиссером Никитой Михалковым. Она хочет реализовать себя в благотворительности и надеется, что ее имя войдет в историю.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 10
    Екатерина Артемьева. Источник фото: РИА «Новости»

    Внучка народного артиста и «мушкетера» Михаила Боярского, дочь первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского 21-летняя Катерина хочет стать певицей. Идти по стопам деда она не хочет.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 11
    Катерина Боярская. Источник фото: РИА «Новости»

    Дочь основателя Московского кредитного банка и благотворительного фонда «Арифметика добра» Романа Авдеева и преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Елены Авдеевой 19-летняя Наталья Горбунова учится в Венском университете. Она активно помогает детям с ограниченным возможностями здоровья и беженцам из стран Востока, но связать свою жизнь хочет с бизнесом.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 12
    Наталья Горбунова. Источник фото: РИА «Новости»

    Внучка президента ЦСКА, главы Финансового комитета Российского футбольного союза Евгения Гинера и дочь бывшего совладельца футбольного клуба ЦСКА Вадима Гинера Александра успешно выступает в очень популярном квартете COSMOS girls. Свое будущее она хочет связать с музыкой.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек | Изображение 13
    Александра Гинер. Источник фото: РИА «Новости»

    Дебютантки были тепло приняты светским обществом Москвы. Сейчас в соцсетях идет активное обсуждение, кто из них был самой красивой. Пока уверенно лидирует Екатерина Боярская.

    Гостями вечера стали извесные журналисты, телеведущие, актеры, модельеры, певцы и продюсеры.