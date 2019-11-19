Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек
Стали известны имена дебютанток бала журнала TatlerПодробнее
Российская элита пожаловала на вечер в смокингах, бриллиантах и бальных платьях. На торжественном вечере собрались не только родственники дебютанток, но и самые яркие представители стильной Москвы. Чтобы произвести на них впечатление девушки летали на примерки платьев в Милан и Париж, несколько месяцев репетировали вальс и полонез.
В этом году на балу блистала 17-летняя Дарья Дронова внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова. Она спортом не увлекается, но мечтает стать успешной предпринимательницей.
Пятнадцатилетняя Елизавета Яковлева внучка народного артиста СССР Юрия Яковлева и правнучка народного артиста СССР Аркадия Райкина увлекается астрофизикой и озабочена проблемами экологии.
Дочь певца и продюсера Валерия Меладзе 16-летняя Арина учится в выпускном классе и увлекается химией и биологией.
Дочь президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева и президента Stella Art Foundation Стеллы Кесаевой 16-летняя Кристина вскоре закончит школу, она увлекается искусством и собирается поступать в ГИТИС на актерский факультет.
Внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина 21-летняя Анастасия учится на филологическом факультете МГУ. Она уверена, что ее избранник обязан подарить ей фризскую лошадь.
Двадцатилетняя дочь телеведущей, журналистки и коуча в сфере ЗОЖ Юлии Бордовских и банкира Ивана Бронова Мария живет и учится в Нью-Йорке. Она создала коллекцию одежды с брендом Masterpeace.
Дочь партнера швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG Ильдара Юнусова, сестра рэпера Тимати 16-летняя Анна мечтает заниматься современным азиатским искусством она прошла стажировку в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects.
Дочь председателя правления «Ингеокома» Дмитрия Евсеева и внучка многолетнего гендиректора ЗИЛа Валерия Носова 17-летняя Валерия хочет стать предпринимателем. Она также увлекается фигурным катанием и любит собак.
Внучка двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова 20-летняя Василиса учится в Мичигане и хочет закончить университет с отличием. Она уверена, что всего добьется всего своим трудом.
Внучка композитора Эдуарда Артемьева и дочь владельца лейбла Electroshock Records Артемия Артемьева 19-летняя Екатерина гордится знакомством с режиссером Никитой Михалковым. Она хочет реализовать себя в благотворительности и надеется, что ее имя войдет в историю.
Внучка народного артиста и «мушкетера» Михаила Боярского, дочь первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского 21-летняя Катерина хочет стать певицей. Идти по стопам деда она не хочет.
Дочь основателя Московского кредитного банка и благотворительного фонда «Арифметика добра» Романа Авдеева и преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Елены Авдеевой 19-летняя Наталья Горбунова учится в Венском университете. Она активно помогает детям с ограниченным возможностями здоровья и беженцам из стран Востока, но связать свою жизнь хочет с бизнесом.
Внучка президента ЦСКА, главы Финансового комитета Российского футбольного союза Евгения Гинера и дочь бывшего совладельца футбольного клуба ЦСКА Вадима Гинера Александра успешно выступает в очень популярном квартете COSMOS girls. Свое будущее она хочет связать с музыкой.
Дебютантки были тепло приняты светским обществом Москвы. Сейчас в соцсетях идет активное обсуждение, кто из них был самой красивой. Пока уверенно лидирует Екатерина Боярская.
Гостями вечера стали извесные журналисты, телеведущие, актеры, модельеры, певцы и продюсеры.