Состоялась помолвка актрисы Линдси Лохан и финансиста Бадера Шаммаса

Американская актриса, певица Линдси Лохан отпраздновала помолвку с финансистом Бадером Шаммасом через через несколько месяцев после того, как получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Об этом написало РИА ФАН.

В своих социальных сетях Лохан опубликовала новый снимок с избранником и подписала «Мой навсегда».

В честь помолвки для будущих супругов приготовили необычный, но при этом огромный торт. Сверху на кондитерском изделии красуется коробочка с обручальным кольцом, выполненная из сладостей, а сам торт украшен множеством голубых, белых, синих и серых сердечек.

«Он спросил, она сказала: „Да“», — написано на торте. Внизу стоит надпись 11.11.21 — день, когда Шаммас сделал Лохан предложение.

Отношения между актрисой и финансистом начались примерно два года назад. Пару впервые заметили на музыкальном фестивале в Дубае, который проходил в феврале 2020 года.