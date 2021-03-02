Составлен топ-5 самых скандальных поступков блогеров ради хайпа

Популярные в соцсетях блогеры сейчас намеренно делают скандальные представления, чтобы привлечь внимание и увеличить аудиторию. РИА ФАН составило топ-5 самых скандальных поступков молодых звезд ради хайпа.

Блогер из Волгограда Кирилл Ежов в феврале этого года в полуголом виде станцевал на заснеженном склоне Мамаева Кургана. Там находятся братские могилы советских воинов, которые обороняли Сталинград. В итоге в отношении молодого человека возбудили уголовное дело, его отчислили из волгоградского филиала РАНХиГС при президенте РФ.

Михаил Литвин устроил ажиотаж вокруг своего Mercedes GT63 за 13 миллионов рублей. Машина заглохла посреди дороги, ее чинили несколько раз. В какой-то момент парень решил проблему радикально и демонстративно сжег авто.

Андрей Бурим (Mellstroy) прославился благородя стримам на YouTube. Однажды он избил девушку в прямом эфире. После инцидента было заведенного уголовное дело по статье УК РФ «Побои». А блогер Володя XXL в декабре прошлого года во время съемок своего клипа срывал медицинские маски с прохожих и убегал.

Еще одна любительница привлечь внимание — Дарья Зотеева, она же Instasamka. Недавно она выставила в соцсети целый сюжет о том, как выгоняет своих визажистов и выбрасывает за дверь их косметику. Спустя некоторое время она опубликовала сообщение, в котором рассказала, что ее облили зеленкой. По мнению большинства пользователей Сети, этот эпизод был постановочным.