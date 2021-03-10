Составлен топ-5 лучших ролей Чака Норриса

Актеру Чаку Норрису исполнился 81 год. Журналисты ИА Nation News составили список из пяти его легендарных ролей.

Когда Чак был совсем молодым, он записался в ряды ВВС США. Парня отправили в Южную Корею. Там Норрис ходил на занятия дзюдо и в итоге получил черный пояс. Когда мужчина вернулся из армии, то открыл свои школы карате и стал чемпионом мира в полутяжелом весе. Позже ученик привел будущего актера на кастинг. Спортсмену понравился съемочный процесс, и он решил посвятить свою жизнь кино.

Одним из самых ярких образов артиста является роль в ленте «Путь дракона». Коллегой Чака по съемочной площадке был Брюс Ли, он исполнил главную роль. Также в список вошел сериал «Крутой Уокер», в котором Норрис сыграл роль техасского рейнджера. Этот герой готов пойти на все, чтобы зло было наказано.

Еще зрителям хорошо запомнилось, как актер перевоплотился в полицейского в картине «Кодекс молчания». В фильме главный герой расправляется с бандой торговцев наркотиками. Помимо прочего, в топ вошла картина отряд «Дельта». Норрис исполнил роль майора, которому вместе с полковником нужно уберечь граждан от террористического захвата.

Последним кино в списке стала лента «Неудержимые 2». Здесь Чак сыграл вместе с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стетхемом и Жан-Клодом Ван Даммом. Компания должна спасти мир от бандитов, укравших важный кейс.