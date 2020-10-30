Составлен список актрис, которые стали мамами после 40

Актриса Ирина Гринева родила дочку Василису в 40 лет, во втором браке со спортсменом Максимом Шабалиным. Роды прошли в Испании под джазовую музыку.

Комедийная актриса Светлана Пермякова решилась на первого ребенка в 30 лет. Второй наследник появился на свет, когда ей исполнилось 40. Сейчас знаменитость снимается в кино и воспитывает дочку Варю. Девочка уже в 10 месяцев впервые снялась в кино вместе с мамой.

Мария Неелова родила своего первого ребенка в 40 лет. Дочку назвала Никой. Марина Могилевская 10 лет мечтала о рождении дочери, но желание сбылось только в 41 год. Новорожденная получила имя Маша.

Ольга Дроздова и ее муж Дмитрий Певцов пытались завести ребенка 15 лет. Актриса смогла родить только в 42 года. Мальчику дали имя Елисей. Инга Оболдина родила чуть позже — в 44. Ее беременность выпала на участие в съемках в сериале, где актриса играла беременную женщину. Работа закончилась за две недели до родов. На свет появилась девочка Клара, а спустя два дня маме исполнилось 44 года.

Ольга Кабо не планировала вторую беременность. Однако когда ее дочери исполнилось 13 лет, актриса родила сына Виктора. Евгения Добровольская стала мамой в 44 года. У нее родилась девочка, Анастасия. При этом к тому времени актриса уже воспитывала трех сыновей.

Мария Порошина — пример для подражания для четырех дочек, младшую из которых она родила в 42 года. Однако эта девочка — не самый младший ребенок в семье, вскоре у артистки родился мальчик, Андрей.

Балерина Илзе Лиепа родила первенца, Надю, в 46 лет. Мама написала книгу во время беременности, это был сборник сказок.

Евгения Дмитриева снялась в более чем ста фильмах. Именно поэтому рождения детей затянулось: сын Марк появился в 38 лет, а дочка Мария — в 46.