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    30 октября 2020, 15:18

    Составлен список актрис, которые стали мамами после 40

    Алена Макаренко

    Некоторые знаменитости решаются на рождение ребенка после 40 лет. Список таких звездных мам подготовил сайт Infox.
    Составлен список актрис, которые стали мамами после 40

    Актриса Ирина Гринева родила дочку Василису в 40 лет, во втором браке со спортсменом Максимом Шабалиным. Роды прошли в Испании под джазовую музыку.

    Комедийная актриса Светлана Пермякова решилась на первого ребенка в 30 лет. Второй наследник появился на свет, когда ей исполнилось 40. Сейчас знаменитость снимается в кино и воспитывает дочку Варю. Девочка уже в 10 месяцев впервые снялась в кино вместе с мамой.

    Мария Неелова родила своего первого ребенка в 40 лет. Дочку назвала Никой. Марина Могилевская 10 лет мечтала о рождении дочери, но желание сбылось только в 41 год. Новорожденная получила имя Маша.

    Ольга Дроздова и ее муж Дмитрий Певцов пытались завести ребенка 15 лет. Актриса смогла родить только в 42 года. Мальчику дали имя Елисей. Инга Оболдина родила чуть позже — в 44. Ее беременность выпала на участие в съемках в сериале, где актриса играла беременную женщину. Работа закончилась за две недели до родов. На свет появилась девочка Клара, а спустя два дня маме исполнилось 44 года.

    Ольга Кабо не планировала вторую беременность. Однако когда ее дочери исполнилось 13 лет, актриса родила сына Виктора. Евгения Добровольская стала мамой в 44 года. У нее родилась девочка, Анастасия. При этом к тому времени актриса уже воспитывала трех сыновей.

    Мария Порошина — пример для подражания для четырех дочек, младшую из которых она родила в 42 года. Однако эта девочка — не самый младший ребенок в семье, вскоре у артистки родился мальчик, Андрей.

    Балерина Илзе Лиепа родила первенца, Надю, в 46 лет. Мама написала книгу во время беременности, это был сборник сказок.

    Евгения Дмитриева снялась в более чем ста фильмах. Именно поэтому рождения детей затянулось: сын Марк появился в 38 лет, а дочка Мария — в 46.