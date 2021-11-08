Составлен рейтинг звездных расставаний в 2021 году

В 2021 году среди звездных пар произошло несколько громких разводов. Свои отношения, которые так и не были оформлены официально, не смогла сохранить не только Ольга Бузова, но и ее бывшая соведущая по шоу «Дом-2» Ксения Бородина. Об этом написало ИА NationNews.

Возглавили рейтинг громких расставаний нынешнего года Ольга Бузова и Давид Манукян. В январе этого года на своей странице в Instagram певица рассказала, что их отношения были идеальными лишь внешне. Поводом к разрыву послужило неуважительное отношение Давы к своей возлюбленной.

Не менее громким разводом обернулись отношения футболиста Павла Мамаева и Аланы. Официально пара разошлась в апреле этого года после восьми лет брака. Алана призналась, что не смогла больше терпеть измены супруга и его неуважительное к ней отношение.

Шоком для поклонников стало расставание телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. О разводе стало известно в июне этого года. Слухи про измены Омарова ходили на протяжении долгого периода, однако Ксения отказывалась в них верить. Как только догадки телеведущей подтвердились фактами, она решила не давать мужу еще одного шанса и подала на развод.

Неожиданным стало расставание Анастасии Ивлеевой и рэпера Элджея. Еще в начале лета поклонники пары стали гадать, почему знаменитости перестали появляться вместе на светских мероприятиях. Однако их опасения были не напрасными, через пару месяцев телеведущая и рэпер действительно сообщили о разводе. По словам Ивлеевой, она по-прежнему продолжает дружить с экс-супругом и относиться к нему с добротой и теплом.