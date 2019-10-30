«Состарилась за один день»: поклонников ужаснул внешний вид Моники Белуччи. Фото

Папарацци сделали фото 55-летней звезды в Риме, когда она выходила из своей квартиры. На кадрах Белуччи запечатлена в солнцезащитных очках, в черном костюме и блузке с принтом. Поклонники заметили отсутствие укладки у звезды, а также большое количество морщин на лице и шее. Такой внешний вид шокировал фанатов, ведь они привыкли видеть безупречные образы Моники Белуччи.

«Время безжалостно ко всем. Даже Беллуччи выглядит в свои 55 лет плохо», «Надеюсь, это фотошоп. Моника все эти годы вселяла в меня надежду, что можно в любом возрасте оставаться красивой», «Она будто состарилась за один день. Очень много морщин», — написали в комментариях.

Некоторые фанаты 55-летней знаменитости отметили, что даже в таком виде актриса не перестала им нравиться: «Все равно мне она нравится, она потрясающая необыкновенная женщина».