Сосо Павлиашвили сообщил о венчании своих родителей

Певец Сосо Павлиашвили сообщил, что его родители, Рамин Иосифович и Аза Александровна, обвенчались. Новостью он поделился с поклонниками в Instagram, написало Утро.ру.

Певец опубликовал несколько фотографий родителей с церемонии и поздравил их с радостным событием.

«Сегодня я абсолютно счастлив!!! Мои божественные Родители Повенчались!!! Спасибо Всевышнему за такое счастье», — написал Павлиашвили.

Родители певца решили пройти обряд венчания спустя десятки лет брака. Обоим уже под 80 лет.