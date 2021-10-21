21 октября 2021, 15:47
Сосо Павлиашвили сообщил о венчании своих родителей
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили поздравил своих родителей с венчанием
Певец Сосо Павлиашвили сообщил, что его родители, Рамин Иосифович и Аза Александровна, обвенчались. Новостью он поделился с поклонниками в Instagram, написало Утро.ру.
Певец опубликовал несколько фотографий родителей с церемонии и поздравил их с радостным событием.
«Сегодня я абсолютно счастлив!!! Мои божественные Родители Повенчались!!! Спасибо Всевышнему за такое счастье», — написал Павлиашвили.
Родители певца решили пройти обряд венчания спустя десятки лет брака. Обоим уже под 80 лет.